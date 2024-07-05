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17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı İspanya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, İspanya'yı 59-57 mağlup ederek yarı finale çıktı. İspanya'da Gildas Gimenez 20 sayıyla en skorer oldu. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden takip etti.

17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İspanya'yı 59-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı ile İspanya karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye ay-yıldızlılar; Mete Paçacı, Kaan Onat, Mert Kocagözoğlu, Yavuz Selim Kara ve Rezon Elezay beşiyle başladı. Karşılaşmayı 59-57 kazanan ay-yıldızlı ekip, adını yarı finale yazdırarak İtalya ile eşleşti. Karşılaşmanın en skorer ismi İspanya'da 20 sayı üreten Gildas Gimenez oldu. 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nda ise Kaan Onat 16 sayı ile oynadı. Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden takip etti.

Ay-yıldızlılar, İtalya ile yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarı final müsabakasına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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