17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Alanya'da Devam Ediyor

17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Alanya'da Devam Ediyor
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Alanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda milli takımlar grup maçlarına katılıyor. Erkek milli takımı Bulgaristan ve Çekya'ya mağlup olurken, kadınlar İsviçre'yi yenmeyi başardı, ancak İspanya'ya kaybetti.

17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 9 ülkeden 18 takım katılıyor.

17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, C Grubu üçüncü maçında Bulgaristan ile karşılaştı. İlk seti 21-20 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci seti 18-14 kaybetti. 1-1 eşitliğin ardından yapılan seri atışlarda milli takım, rakibine 7-6'lık sonuçla 2-1 mağlup oldu.

Milliler günün ikinci maçında ise Çekya ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar, 26-19 ve 28-24'lük skorla sahadan 2-0 mağlup ayrılarak gruptaki 4. mağlubiyetini aldı.

Kadınlarda ise milli takım, A Grubu üçüncü maçında İsviçre'ye karşı ilk seti 20-18 geride kapattı. İkinci seti 23-22 kazanan ay-yıldızlı ekip, seri artışlarda 5'2'lik sonuçla rakibini 2-1 mağlup etti.

17 Yaş Altı Kadın Milli Takım, grubundaki dördüncü maçında ise İspanya'ya 24-10 ve 18-4'lük setlerle 2-0 kaybetti.

Erkek Milli Takımı, yarın grubundaki beşinci maçında Polonya ile Kadın Milli Takımı da Çekya ile mücadele edecek.

Yarın sona erecek grup maçlarının ardından çeyrek final karşılaşmaları yapılacak. 6 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçları ile şampiyonlar belli olacak.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
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