Haberler

16 Yaşındaki Kaleci Alp Özge, Beşiktaş Altyapısında Deneme Yapıyor

16 Yaşındaki Kaleci Alp Özge, Beşiktaş Altyapısında Deneme Yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menemen FK'nın altyapısında oynayan 16 yaşındaki kaleci Alp Özge, Beşiktaş altyapısında antrenmana çıkarak yeteneklerini gösterdi. Beşiktaş Altyapı Departmanı'nın vereceği son karara göre, Alp'in profesyonel sözleşme imzalatması bekleniyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın altyapısında oynayan 16 yaşındaki kaleci Alp Özge, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş altyapısında antrenmana çıkarak denemeye alındı. Siyah-beyazlı kulübün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yapılan çalışmaya katılan genç eldivenle ilgili son kararı Beşiktaş Altyapı Departmanı'nın vereceği bildirildi. Yeteneklerini sergileme fırsatı bulan kaleci Alp'in fiziğinin, oyun görüşü ve özgüvenin olumlu izlenim bıraktığı belirtildi. Menemen FK U17 takımında görev yapan genç file bekçisine kulübünün profesyonel sözleşme imzalatmayı planladığı öğrenildi. Kaleci Alp'le Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in de ilgilendiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı

Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Denizli'de 5 toprak küpün içerisinde insana ait kemik parçaları bulundu

5 toprak küpün içerisinde insana ait kemik parçaları bulundu
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.