16 Yaşındaki Kaleci Alp Özge, Beşiktaş Altyapısında Deneme Yapıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın altyapısında oynayan 16 yaşındaki kaleci Alp Özge, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş altyapısında antrenmana çıkarak denemeye alındı. Siyah-beyazlı kulübün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yapılan çalışmaya katılan genç eldivenle ilgili son kararı Beşiktaş Altyapı Departmanı'nın vereceği bildirildi. Yeteneklerini sergileme fırsatı bulan kaleci Alp'in fiziğinin, oyun görüşü ve özgüvenin olumlu izlenim bıraktığı belirtildi. Menemen FK U17 takımında görev yapan genç file bekçisine kulübünün profesyonel sözleşme imzalatmayı planladığı öğrenildi. Kaleci Alp'le Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in de ilgilendiği kaydedildi.

