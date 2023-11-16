16 Yaşındaki Fatma Çeken Muay Thai Dünya Şampiyonu Oldu

Milli antrenör amcasının ısrarıyla muay thai yapmaya başlayan Fatma Çeken, 16 yaşında dünya şampiyonluğu elde etti. Çeken, "Spora amcam sayesinde başladım, 48 kiloda şampiyon oldum. Çok zorlu yollardan geçtik, sabah akşam antrenman yaptık. İstiklal Marşı'mızı okuttum, çok gurur verici bir şeydi, hedefim olimpiyatlara katılmak" dedi.

Gaziosmanpaşa'da yaşayan lise son sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Fatma Çeken, Muay Thai Milli Takım Antrenörü amcası Yılmaz Çeken'in ısrarıyla 13 yaşında spora başladı. Yıllar içerisinde azimle kendini geliştiren Çeken'in başarıları da ardı ardına geldi. Genç sporcu, Türkiye ve dünya çapında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceler elde etti. Bu yıl ise 70'den fazla ülkeden, binden fazla sporcunun yer aldığı Antalya'da düzenlenen IFMA Dünya Şampiyonası'nda 48 kiloda şampiyon olmayı başardı. Zorlu rakiplerini yenmek için sabah akşam antrenman yaptığını anlatan başörtülü sporcu, hedefinin olimpiyatlar olduğunu anlatarak, spor yapmayı çok sevdiğini söyledi. Antrenör Yılmaz Çeken ise hem öğrencisi hem de yeğeni olan sporcu hakkında konuştu.

Fatma Çeken,: "Çok gururluyum, sabah akşam antrenman yaptık"

Hedefinin hep daha ileri olduğunu söyleyen lise son sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Fatma Çeken, "Hedeflerim kendi kilomda olimpiyatlara katılmak. 13 yaşımda arkadaşımla beraber başladım. Başladıktan sonra artık alıştım buraya, maçlara çıktıktan sonra bu bana artı olarak döndü, kaygılarımdan vazgeçtim. Bu spora daha çok odaklandım, daha çok sevmeye başladım. 2022'de Antalya'da Türkiye Şampiyonası'na katıldım ilk başta üçüncü olmuştum, ilk derecem bu oldu. Bu sene 2023 Muat Thai Dünya Şampiyonası'na gittim. Ondan önce milli takım seçmesinde birinci oldum. Bu sene Antalya'da yapılan Dünya Şampiyonası'na katıldım. Üst genç 48 kiloda şampiyon oldum, çok gururluyum. Çok zorlu yollardan geçtik, sabah akşam antrenman yaptık, zorlu rakiplerim vardı. Tayland bu sporun başkenti, oradaki sporcu 48 kilodaydı, onu yendim ve şampiyon oldum. İstiklal Marşı'mızı okuttum, benim için çok gurur verici bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Çeken,: "Başarılarının katlanarak artacağına inanıyorum"

Yeğeninin başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu aktaran Antrenör Yılmaz Çeken, "Benim 2 oğlum milli sporcu, dünya dereceleri yaptı. Yeğenim, Avrupa şampiyonu dereceler aldı. Bir gün onun en samimi arkadaşını spora başlattım, kıza ücretsiz ders vereceğim dedim, elbise ve eldivenlerini verdim, Fatma'yı da almış, gelmiş. Babası ve ben ikna edemedik, arkadaşı ikna etti, spora başladı. 1.5 yıllık sporcuyken Türkiye şampiyonasına götürdüm, üçüncü oldu. Ardından Avrupa şampiyonasına gittik, şampiyon oldu. Fatma bana öyle bir mesaj verdi ki; 'Hocam, amcam ben bu işi çok iyi yaparım, inan güven' dedi. Ardından milli takıma girdi, çok büyük bir şans, ülkemizde bir dünya şampiyonası yapıldı. 74 ülke katıldı, bunların içerisinde 48 kilo üst genç kadınlarda bu kadar ülke var. Duruşuyla, oturması, kalkması, başarısı, tekniği, taktiğiyle, tam bir rol model olabilecek bir kızımız. Umarım bu şekilde devam eder, başarılarının katlanarak artacağına inanıyorum. Güzel anlar, dünya şampiyonasının ülkemizde olması ayrı gurur verici. Bin 350 sporcunun katılması ne demek, 74 ülkeden sporcunun katıldığı bir organizasyon, çok ciddi bir organizasyon. Ülkemde yapılmasından dolayı mutluyum, ülkemde yapılırken ülkemin şampiyon olmasından birinci olması ondan çok mutluyum. ABD, Belarus, Tayland, Rusya gibi diğer tüm ülkeleri geride bırakmaktan gurur duyuyorum. Türk gençleri gümbür gümbür geliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL