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Yıldız Kızlar Hırvatistan'ı Geçti: Çeyrek Finalde Slovenya Rakip

Yıldız Kızlar Hırvatistan'ı Geçti: Çeyrek Finalde Slovenya Rakip
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FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 16 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Takımı, son 16 turu maçında karşılaştığı Hırvatistan’ı 61-40 mağlup etti.

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 16 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Takımı, son 16 turu maçında karşılaştığı Hırvatistan'ı 61-40 mağlup etti.

16 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Takımı, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında karşılaştığı Hırvatistan'ı 61-40 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Kadriye Erva Özek, Zeynep Gülşen Şencan, Nisa Söylemez, Doğa Nur Aksoy ve Ezgi Ülker beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-10, ilk yarısını 37-20, üçüncü çeyreği de Milliler 51-30 önde tamamladı.

16 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Takımı, çeyrek finalde yarın Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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