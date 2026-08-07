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Yıldız Milli Takım Çekya'yı Farklı Geçti

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- Ay-yıldızlılar, Çekya'yı 102-74 mağlup etti

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 16 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'yı 102-74 yendi.

Romanya'nın Oradea şehrindeki Oradea Arena'da oynanan müsabakaya milliler, Emre Güçlü, Göktürk Yünel, Kuzey Baysal, Yiğit Mehmet Okur ve Arda Öztürk beşiyle başladı.

Karşılaşmanın tamamında üstün bir oyun sergileyen Türkiye, mücadeleden 102-74 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı takım, grubundaki ikinci maçında yarın saat 18.00'de Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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