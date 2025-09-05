16 Yaş Altı Milli Takım, Uluslararası Turnuvada Portekiz'e Yenildi

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Danimarka'da düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'daki ikinci maçında Portekiz'e 1-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kolding şehrinde bulunan Middelfart Stadı'nda oynanan mücadelede Portekiz'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada Jose Garrafa kaydetti.

Organizasyonda Portekiz, Danimarka ve Romanya ile mücadele eden ay-yıldızlılar, turnuvanın son maçında 7 Eylül Pazar günü Romanya ile karşılaşacak.