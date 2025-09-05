Haberler

16 Yaş Altı Milli Takım, Uluslararası Turnuvada Portekiz'e Yenildi

Güncelleme:
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Danimarka'da düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın ikinci maçında Portekiz'e 1-0 mağlup oldu. Galibiyeti getiren golü 16. dakikada Jose Garrafa attı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kolding şehrinde bulunan Middelfart Stadı'nda oynanan mücadelede Portekiz'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada Jose Garrafa kaydetti.

Organizasyonda Portekiz, Danimarka ve Romanya ile mücadele eden ay-yıldızlılar, turnuvanın son maçında 7 Eylül Pazar günü Romanya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
