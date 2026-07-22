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Voleybol: Balkan 16 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası

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16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'daki Balkan Şampiyonası'nda ikinci maçında Karadağ'ı 3-0 yenerek turnuvada 2'de 2 yaptı. Üçüncü maçta Romanya ile karşılaşacak.

16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Karadağ'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda ay-yıldızlı ekip, grup etabındaki ikinci karşılaşmasında Karadağ'ı 25-12, 25-18 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada 2'de 2 yaptı.

Milli takım, turnuvada üçüncü maçında yarın TSİ 15.00'de Romanya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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