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Voleybol: Balkan 16 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası

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16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'daki Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Yarın Karadağ ile karşılaşacak.

16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda ay-yıldızlı ekip, grup etabındaki ilk maçında Bulgaristan'ı 25-20, 25-20, 22-25 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti.

Turnuvaya galibiyetle başlayan milliler, ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 15.00'te Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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