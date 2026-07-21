Voleybol: Balkan 16 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası
16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'daki Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Yarın Karadağ ile karşılaşacak.
16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-1 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda ay-yıldızlı ekip, grup etabındaki ilk maçında Bulgaristan'ı 25-20, 25-20, 22-25 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti.
Turnuvaya galibiyetle başlayan milliler, ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 15.00'te Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak