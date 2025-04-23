İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'ndan 23 Nisan Kutlaması

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'ndan 23 Nisan Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için İspanya'da kampta Türk Bayrağı açarak antrenman öncesi fotoğraf çektirdi. Milli takım, UEFA Gelişim Turnuvası'nda Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre UEFA Gelişim Turnuvası için İspanya'da kampta bulunan milli takım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda antrenman öncesi Türk Bayrağı açtı.

Teknik heyet, futbolcular ve görevliler, Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

UEFA Gelişim Turnuvası'nın ilk maçında Belçika'yı 3-1 yenen ay-yıldızlılar, turnuvadaki ikinci maçını yarın ev sahibi İspanya ile oynayacak.

Milli takım, turnuvadaki son maçında 27 Nisan Pazar günü Avusturya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.