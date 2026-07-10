16 Yaş Altı Kulüpler Atletizm Şampiyonası'nda ENKA ve Fenerbahçe şampiyon oldu

16 Yaş Altı Kulüpler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda kızlarda ENKA, erkeklerde ise Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada kızlarda 20, erkeklerde 18 kulüp mücadele etti.

Kızlarda ENKA Spor Kulübü 274 puanla ilk sırayı alırken, Fenerbahçe Spor Kulübü 261 puanla ikinci, Bursa Nilüfer Belediye Spor Kulübü ise 245 puanla üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Fenerbahçe Spor Kulübü 255 puanla şampiyon olurken, ENKA Spor Kulübü 247 puanla ikinciliği, Galatasaray Spor Kulübü 208 puanla üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada dereceye giren kulüplere kupaları, Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanları Ayşegül Baklacı ile Mehmet Münir Cura tarafından verildi.