16. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları Gerçekleşti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 16. Manavgat Side Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı.

Manavgat Belediyesi, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Manavgat - Side Rahvan Atçıları Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yarışlar, Kum mevkisinde özel parkurda gerçekleşti.

Yarışmaya yurdun farklı bölgelerinden katılan 97 at, 9 kategoride mücadele etti. Atların nefes kesen mücadelesini yaklaşık 6 bin kişi izledi.

Yarışmada baş kategorisinde Zekiler Gıda'ya ait Timur isimli at, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Diğer kategorilerde birincilik elde eden isimler ve atlar ise başaltı kategorisinde Selahattin Güzel'in atı Son İmparator, büyük orta kategorisinde Zekiler Gıda'nın atı Haskan, küçük ortada Gündoğdular Et'in atı Lider, deste Halil İbrahim Kılıçkezmez'in atı Joker, dörtlü taylar kategorisinde Fırat Özatlar'ın atı İmparator, üçlü taylar kategorisinde Zekiler Gıda'nın atı Reis, ithal A kategorisinde Erol Kaygısız'ın atı Çakırbey, ithal B kategorisinde Nazım Sunar'ın atı Maverick birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Etkinlikte ayrıca çocuklara at sevgisini aşılamak amacıyla ücretsiz at binme imkanı da sunuldu.