15 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan ülkede bayram ilan edildi

Güney Amerika temsilcisi Paraguay, 15 yıl aradan sonra Dünya Kupası biletini aldı. Ülkede bu tarihi başarı, devlet tarafından ulusal bayram ilan edilerek kutlandı.

15 YIL SONRA KATILACAKLAR

Paraguay Milli Takımı, Güney Amerika Elemeleri'nde sergilediği performansla 2010'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası bileti aldı. Uzun süredir özlemini çektikleri turnuvaya dönüş, halkı sokaklara döktü.

ULUSAL BAYRAM İLAN EDİLDİ

Paraguay Milli Takımı, 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Güney Amerika Elemeleri'nde gösterilen başarılı performansın ardından elde edilen bu zafer, başkent Asunción başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Devlet Başkanı'nın kararıyla turnuvaya katılımın ardından resmi tatil ilan edilirken, taraftarlar sokaklarda sabaha kadar bayraklar ve marşlarla zaferi kutladı.