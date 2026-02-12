Haberler

Tekirdağlı yüzücü Eymen İbolar, madalyalara kulaç atıyor

Güncelleme:
Tekirdağ'da yüzmeye başlayan 15 yaşındaki Eymen İbolar, Türkiye Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalyalar kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç sporcu, 6 Türkiye şampiyonluğu ve toplam 89 madalyayla dikkat çekiyor.

Tekirdağ'da öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan 15 yaşındaki Eymen İbolar, 6 Türkiye şampiyonluğu ve toplam 89 madalyayla dikkat çekiyor. Genç sporcu, yeni dereceler için çalışmalarını sürdürüyor.

7 yaşında yüzme kursuna başlayan İbolar, antrenörü Sinan Saygı'nın yeteneğini fark etmesiyle performans grubunda antrenmanlara başladı. Katıldığı il ve bölge yarışmalarında dereceler elde eden genç sporcu, Türkiye şampiyonaları ve çeşitli turnuvalarda bugüne kadar 80 madalya kazandı.

İbolar, 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya elde ederek uluslararası alanda da başarısını gösterdi.

Son olarak geçen ay Galatasaray Kulübü sporcusu olarak Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'na katılan İbolar, farklı kategorilerde 4'ü altın, 3'ü gümüş ve 1'i bronz olmak üzere 8 madalya kazandı. Genç sporcu ayrıca 4 Türkiye rekoru kırdı.

Eymen İbolar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonadan 8 madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yarışmanın kendisi için çok iyi geçtiğini belirten İbolar, "4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandım. 4 Türkiye rekoru kırmayı da başardım. Yüzmeye başladığımda böyle dereceler elde edeceğimi beklemiyordum. Çalışmalarımın karşılığını almak beni çok mutlu ediyor. Milli takımda yer alıp bu yıl da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

"Yetenekli ve disiplinli çalışıyor"

Antrenör Sinan Saygı da İbolar'ın kısa sürede önemli başarılara imza attığını dile getirdi.

İbolar'ın katıldığı her yarıştan madalyayla ile döndüğünü anlatan Saygı, "Yetenekli ve disiplinli çalışıyor. Türkiye şampiyonasından 8 madalyayla dönmesi çok anlamlı. Bu yıl da çalışmalarımıza sıkı şekilde başladık. Madalyalarına yenilerini ekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
