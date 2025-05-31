15 Yaş Altı Avrupa Optimist Şampiyonası Çeşme'de Başladı

Yelkende 15 Yaş Altı Avrupa Optimist Şampiyonası, İzmir'in Çeşme ilçesinde başladı.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, 43 ülkeden 256 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Özlem Akdurak, "Türkiye, köklü bir yelken geleneğine sahip bir denizci ülkedir. Optimist sınıfı, yelken sporunun anaokuludur; denizci bir millet olmanın ilk adımıdır. Tüm dünyada ciddiyetle takip edilen bu branşta, Uluslararası Optimist Sınıf Birliği (IODA) nezdinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, birlik üyesi ülkelerin oylarıyla 2025 Avrupa Optimist Şampiyonası'nın ev sahipliği ülkemize verildi. Şampiyonanın böylesine büyük ve ilgi çekici bir organizasyona dönüşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, 4 Haziran Çarşamba günü sona erecek.