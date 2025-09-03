15. TransAnatolia Rally Raid Yarışı Kapadokya Etabı Devam Ediyor

Türkiye dahil 9 ülkeden 98 sporcunun mücadele ettiği 15. TransAnatolia Rally Raid Yarışı, Kapadokya etabı ile devam etti.

30 Ağustos'ta Bursa'dan başlayan TransAnatolia, Türkiye, Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda'dan sporcuların katılımıyla beşinci gününde Kapadokya parkurunda sürdü.

Sabah erken saatlerde Nevşehir'in Göreme beldesinde oluşturulan servis alanındaki son hazırlıkların ardından sporcular ikişer dakika arayla start aldı.

Çeşitli vadi yamaçları ile trafiğe açık asfalt yolu kapsayan güzergahta motosiklet ve araçlarıyla ilerleyen sporcular, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki bitiş çizgisine ulaşmak için koşacak.

TransAnatolia Koordinatörü Burak Büyükpınar, gazetecilere, bu yıl 17 il ve 58 ilçe sınırından geçiş yapılarak 2 bin 190 kilometre yol katedileceğini belirtti.

Sporcular aralarında Türkiye'ye ilk defa gelen yarışmacılar olduğunu ifade eden Büyükpınar, sporcuların ülkeyi ve parkurları çok beğendiklerini ve heyecanlandıklarını kaydetti.

Büyükpınar, "Dünyaya baktığınızda spor turizmi çok önemli bir turizm aktivitesi. Deniz ve güneş turizminin yanında spor turizmi ülkeler için çok önemli. Bizim yaptığımız tarzda yabancıları Türkiye'ye getiren, Türkiye'nin farklı coğrafyalarını gösterebilen aktif organizasyonlar çok değerli." dedi.

Etkinliğin sportif direktörü Orhan Çelen ise yarışın güzergahtaki bölgelerin tanıtılmasına katkı sunduğuna inandığını söyledi.

Kapadokya'nın bu yarışın en özel noktalarından birisi olduğunu vurgulayan Çelen, "Kapadokya Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri. Tarihi, doğal güzellikleri ve jeolojik yapısıyla önemli bir nokta. Yabancı katılımcılar, 'Biz Türkiye'yi böyle tanımıyorduk, böyle bilmiyorduk' şeklinde ifadelerle karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak hepsi şu anda Türkiye'yi bambaşka gözle tanıyorlar." diye konuştu.

Yarışa İngiltere'den katılan Robin Lynch ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini dile getirdi.

Etkinliğin parçası olmaktan memnun olduğunu kaydeden Lynch, "Yarış güzergahı çok güzel. Özellikle Kapadokya'nın tarihi ve doğal atmosferine hayran kaldım. Daha önce Türkiye'nin ve Kapadokya'nın fotoğraflarını görmüştüm ancak burada bulunmak çok daha güzel." ifadelerini kullandı.

Yarış, Kapadokya etabının ardından Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu ve Çankırı'dan geçilerek 6 Eylül'de Bolu'da sona erecek.