15 dakikada fişi çektiler! Kazakistan'dan Danimarka karşısında inanılmaz geri dönüş
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Kazakistan, Euro 2024 Elemeleri H Grubu'nda 2-0 geriye düştüğü maçta Danimarka'yı 3-2 mağlup etti. Kazakistan'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada penaltıdan Zainutdinov, 86. dakikada Tagybergen ve 89. dakikada Aymbetov attı. Danimarka'nın golleri 21 ve 36. dakikalarda Höjlund'dan geldi.
EURO 2024 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Danimarka, Kazakistan ile deplasmanda kozlarını paylaştı. İlk yarısını konuk ekibin 2-0 önde tamamladığı mücadelede ev sahibi Kazakistan, 15 dakikada bulduğu 3 golle mücadeleden galip ayrılan taraf oldu.
Astana Arena'da oynanan maçta Danimarka, 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetti. Kazakistan'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada penaltıdan Zainutdinov, 86. dakikada Tagybergen ve 89. dakikada Aymbetov attı. Danimarka'nın golleri 21 ve 36. dakikalarda Höjlund'dan geldi.
Ev sahibi ekip Kazakistan'da galibiyet golünü kaydeden Aymbetov, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Konuk ekip Danimarka'da Galatasaraylı futbolcu Nelsson, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu Larsen ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.
Danimarka bu sonuçla gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Kazakistan ise ilk kez kazandı. Grubun bir sonraki maçında Danimarka, 6 Haziran'da Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Kazakistan ise San Marino deplasmanına gidecek.