15-20 milyon eurolar konuşuluyordu! Rey Manaj'a ödenecek bonservis şaşırttı
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah, Sivasspor'dan Rey Manaj'ı 2 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya yakın. 28 yaşındaki Arnavut golcü, yeni kulübünde yıllık 2.5 milyon euro net maaş alacak.
Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, Kırmızı-beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor.
BAE'YE İMZA ATACAK
Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Sharjah'ın 28 yaşındaki golcü Rey Manaj için harekete geçti. Al Sharjah ile Sivasspor'un Rey Manaj transferi için anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.
BONSERVİS BEDELİ ŞAŞIRTTI
Daha önce bonservisi için 15-20 milyon euro civarlarında beklentisi olan Sivasspor'un bu transferden 2 milyon euro bonservis kazanacağı ifade edildi. Al Sharjah'ın Rey Manaj'la da kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve yıldız ismin yıllık 2.5 milyon euro maaş alacağı belirtildi.
SİVASSPOR RAKAMLARI
Sivasspor'da 63 müsabakada forma şansı bulan Rey Manaj, bu karşılaşmalarda 34 gol attı ve 8 asist üretti.