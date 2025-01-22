1461 Trabzon, Sömestr Cup Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Karadeniz'deki 6 ilden 8 takımın katıldığı Sömestr Cup Futbol Turnuvası'nın final maçında Tekkeköyspor'u 2-0 yenen 1461 Trabzon, şampiyon oldu.

Çaykur Rizespor adına Arhavi Futbol Okulu, 1461 Trabzon, Fatsa Anadoluspor, Sinopspor, Çorum Vefaspor, Tekkeköyspor, Karasamsunspor ve Kadıköyspor'un katıldığı, Samsun'un Kadiköyspor ev sahipliğinde düzenlenen Sömestr Cup Futbol Turnuvası, kıyasıya müsabakalara sahne oldu. Her takımın 6 maç yaptığı turnuvada 48 maçın ardından final müsabakasında Tekkeköyspor'u 2-0 yenen 1461 Trabzon kupaya uzandı.

Ödül töreni öncesinde konuşan turnuva organizatörlerinden Kadıköyspor Kulübü Yöneticisi Hakkı Yeşilyurt, "Turnuvaya 8 takım katıldı. Arhavi Futbol Okulu, 1461 Trabzon, Fatsa Anadoluspor, Sinopspor, Çorum Vefaspor, Tekkeköyspor, Karasamsunspor ve Kadıköyspor şampiyon olmak için mücadele etti. 2 gün süren turnuvada ilk gün maçlarının ardından grupları altın ve gümüş olarak 4'er takımdan 2'ye böldük. Bugün yapılan final maçlarından sonra 1461 Trabzon birinci, Tekkeköyspor ikinci, Kadıköyspor üçüncü ve Karasamsunspor da dördüncü olarak turnuvayı tamamladı. Her yıl düzenli olarak daha fazla takımının katılımı ile bu turnuvayı düzenleyeceğiz. Şehrimizi tanıtmak, minikleri futbol ile sosyalleştirmek, sporu sevdirmek için başlattığımızın turnuvamız ilerleyen yıllarda büyüyerek devam edecek" dedi.

Turnuvanın ödül törenine ayrıca Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Şener Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsun Bölge Temsilcisi Hasan Özbulut, antrenörler, sporcular ve aileler katıldı. - SAMSUN