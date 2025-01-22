Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

Bolu'daki yangın faciasında can kaybı sayısı 79'a yükseldi
Trump döneminde Bitcoin ve Altcoinlerde yeni zirveler gelecek mi?

Trump döneminde Bitcoin ve Altcoinlerde yeni zirveler gelecek mi?
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
79 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

79 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

1461 Trabzon, Sömestr Cup Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

1461 Trabzon, Sömestr Cup Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'deki 6 ilden 8 takımın katıldığı Sömestr Cup Futbol Turnuvası'nın finalinde 1461 Trabzon, Tekkeköyspor'u 2-0 yenerek şampiyon oldu. Turnuvada 48 maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Kadıköyspor ve Karasamsunspor da sıralamada öne çıktı.

Karadeniz'deki 6 ilden 8 takımın katıldığı Sömestr Cup Futbol Turnuvası'nın final maçında Tekkeköyspor'u 2-0 yenen 1461 Trabzon, şampiyon oldu.

Çaykur Rizespor adına Arhavi Futbol Okulu, 1461 Trabzon, Fatsa Anadoluspor, Sinopspor, Çorum Vefaspor, Tekkeköyspor, Karasamsunspor ve Kadıköyspor'un katıldığı, Samsun'un Kadiköyspor ev sahipliğinde düzenlenen Sömestr Cup Futbol Turnuvası, kıyasıya müsabakalara sahne oldu. Her takımın 6 maç yaptığı turnuvada 48 maçın ardından final müsabakasında Tekkeköyspor'u 2-0 yenen 1461 Trabzon kupaya uzandı.

Ödül töreni öncesinde konuşan turnuva organizatörlerinden Kadıköyspor Kulübü Yöneticisi Hakkı Yeşilyurt, "Turnuvaya 8 takım katıldı. Arhavi Futbol Okulu, 1461 Trabzon, Fatsa Anadoluspor, Sinopspor, Çorum Vefaspor, Tekkeköyspor, Karasamsunspor ve Kadıköyspor şampiyon olmak için mücadele etti. 2 gün süren turnuvada ilk gün maçlarının ardından grupları altın ve gümüş olarak 4'er takımdan 2'ye böldük. Bugün yapılan final maçlarından sonra 1461 Trabzon birinci, Tekkeköyspor ikinci, Kadıköyspor üçüncü ve Karasamsunspor da dördüncü olarak turnuvayı tamamladı. Her yıl düzenli olarak daha fazla takımının katılımı ile bu turnuvayı düzenleyeceğiz. Şehrimizi tanıtmak, minikleri futbol ile sosyalleştirmek, sporu sevdirmek için başlattığımızın turnuvamız ilerleyen yıllarda büyüyerek devam edecek" dedi.

Turnuvanın ödül törenine ayrıca Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Şener Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsun Bölge Temsilcisi Hasan Özbulut, antrenörler, sporcular ve aileler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Aşçı Esra'nın son sözleri kahretti
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!
img

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Rashica'dan attığı gol sonrası alkış alan hareket

Herkes attığı golden sonraki hareketini konuşuyor
Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.