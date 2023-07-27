1461 Trabzon FK, Trabzonspor altyapısından Rüzgar Eser Bostan'ı transfer etti

TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK, Trabzonspor altyapı takımından Rüzgar Eser Bostan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'un U-19 takımında forma giyen sol bek oyuncusu Rüzgar Eser Bostan'ın transfer edildiği belirtildi.

Sözleşme imza töreninin Hekimoğlu Döküm Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı vurgulandı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Kulüp Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurduklarını belirtti.

Tecrübeli oyuncuları transfer ettiklerine işaret eden Aydın, "Bunun yanında gelecek vadeden ve yetenekli genç oyuncuları da bünyemize katıyoruz. Rüzgar da yetenekli bir oyuncu olduğu için kendisini bonservisi ile takımımıza dahil ettik." ifadesini kullandı.

Futbolcu Rüzgar Eser Bostan da performansını yükseltmek istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"1461 Trabzon FK'ya kendimi göstermeye geldim. Burada çok başarılı olup daha üst liglerde oynamak istiyorum. Hedeflerim doğrultusunda çalışıyorum. Takımımızda çok tecrübeli abilerim var. Onlardan öğreneceğim çok şey var. İnşallah güzel bir sezon geçireceğim ve bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim."

Öte yandan imza töreni sonrası Başkanvekili Suat Hekimoğlu, Başkan Yardımları Hüseyin Canım, Hasan Aydın, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Köroğlu ve Sportif Direktör Onur Çebi, kulüple sözleşme imzalayan futbolcu Rüzgar Eser Bostan'a başarı dileklerinde bulundu.