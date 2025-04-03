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14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu

14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho'yu bir sezon içinde iki kez deplasmanda mağlup eden ikinci teknik adam oldu. Bunu 14 yıl önce, 2011-2012 sezonunda Barcelona'yı çalıştıran Pep Guardiola başarmıştı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı final biletini aldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho'yu bir sezon içinde iki kez deplasmanda yenen ikinci teknik direktör oldu.

DİĞERİ DE PEP GUARDIOLA

Daha önce Pep Guardiola Barcelona'nın teknik direktörlük görevini yaparken, Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'i 2011/12 sezonunda iki kez Santiago Bernabeu'da mağlup etmişti. Barça, Portekizli teknik adamın takımını ligde 3-1, Kral Kupası'nda ise 2-1 mağlup etmişti.

14 YIL SONRA BİR İLK

Bu sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de oynanan lig maçında 3-1, Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise 2-1 mağlup eden Okan Buruk, Portekizli teknik direktöre karşı bir sezonda iki deplasman zaferi kazanmayı başardı. Okan Buruk, Guardiola'nın ardından 14 yıl sonra bu başarıya imza atmış oldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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