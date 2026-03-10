Haberler

Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nın ikinci gününde toplam 8 karşılaşma yapıldı. Galatasaray, Özel İdare Gençlerbirliği'ni 72-27 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 8 karşılaşma yapıldı.

Bugünkü müsabakalarda, Eyüpsultan Belediyesi, Arena Basketbol'u 72-69, İzefe, Demir Akademi'yi 104-15 yenerken, Sportek, İzmit Zirve'yi 51-36, Kocaeli Basket, Esa Bodrum'u 80-23, Mersin Gençlerbirliği, Uludağ Atletik'i 74-39, KKTC Levent Koleji, Muratpaşa Belediyesi'ni 57-33, Arka Spor, Eskişehir Elit Basketbol'u 53-27 skorla mağlup etti.

Günün son karşılaşmasında ise Galatasaray, rakibi Özel İdare Gençlerbirliği'ni 72-27'lik skorla yendi.

Şampiyona, 13 Mart Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
