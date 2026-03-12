Haberler

Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası
Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nın dördüncü gününde Kocaeli Basket, Galatasaray'ı 51-40 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Diğer maçlarda Muratpaşa Belediyesi, Demir Akademi'yi 68-32, Uludağ Atletik ise Sportek'i 54-48 mağlup etti. Şampiyona yarın son bulacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası dördüncü gün müsabakaları sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde ilk karşılaşma Galatasaray ile Kocaeli Basket arasında yapıldı.

Karşılaşmada Kocaeli Basket, Galatasaray'ı 51-40 yenerken, Muratpaşa Belediyesi, Demir Akademi'yi 68-32, Uludağ Atletik, rakibi Sportek'i 54-48 mağlup etti.

Günün son karşılaşması ise Arena Basketbol ve Arka Spor arasında oynandı.

Arka Spor, rakibi Arena Basketbol karşısında 74-50'lik skorla galip geldi.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
