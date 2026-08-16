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14. TAYK-Eker Olympos Regatta'da Büyük Kupa Orient Express 6'ya Gitti

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İstanbul Boğazı'nda düzenlenen 14. TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışı tamamlandı. Orient Express 6-Atabay Challengers en yüksek puanı alarak Büyük Kupa'nın sahibi oldu; diğer sınıflarda Electron-Canias-CTD ve BAU Club-Sail Go öne çıktı.

Türkiye Yelken Federasyonu ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen 14. TAYK-Eker Olympos Regatta yelken yarışı tamamlandı. Orient Express 6-Atabay Challengers ekibi, "Büyük" kupanın sahibi oldu.

İstanbul Boğazı'nda yapılan organizasyonda mücadele eden yelkenliler, Çırağan Sarayı'nın öndünden başlayan 35 kilometrelik parkuru Moda Deniz Kulübünde tamamladı.

IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında en çok puanı toplayan Orient Express 6-Atabay Challengers takımı "Büyük" kupanın sahibi oldu. IRC3 ve IRC4 sınıflarında ise genel klasmanın ilk sırasında Electron-Canias-CTD ekibi yer aldı. BAU Club-Sail Go takımı da IRC GO sınıfını ilk sırada tamamladı.

Kaynak: AA
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