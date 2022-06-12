"14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldım" diyen eski Beşiktaşlı yıldızdan olay itiraflar - Haberler

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"14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldım" diyen eski Beşiktaşlı yıldızdan olay itiraflar

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Eski Beşiktaşlı yıldız Vagner Love'dan olay yaratacak itiraflar geldi. Daha önce de ismi sansasyonel olaylarla anılan 38 yaşındaki Brezilyalı futbolcu açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Vagner Love çok konuşulan bir itirafa imza attı. Mirror'da yer alan habere göre; Love, 20'li yaşlarında 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldığını itiraf etti."Altı erkek olduğu zaman en az 8 kadın olması gerekirdi. Arkadaşlarım grup cinsel ilişki partilerinde avantaj elde etmek istiyorlardı. Bir futbolcu almak ve sonra bunun hakkında konuşmak kadınları grup cinsel ilişki partilerine davet etmek açısından avantaj sağlıyordu" ifadelerini kullandı.

'14 kişilik cinsel ilişki partisine katıldım' diyen eski Beşiktaşlı yıldızdan olay itiraflar

CİNSEL İLİŞKİ KASEDİ ÇIKMIŞTI

Gündem yaratacak itirafları yapan Vagner Love'ın, 2008 yılında Brezilya'da yetişkin içerikli videolar çeken Pamela isimli bir kadınla cinsel ilişki videosu ortaya çıkmıştı.

'14 kişilik cinsel ilişki partisine katıldım' diyen eski Beşiktaşlı yıldızdan olay itiraflar

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Vágner Love Beşiktaş Spor Haberler

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