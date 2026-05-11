Haberler

Bodrum Ticaret Odası 14. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları sona erdi

Bodrum Ticaret Odası 14. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 14. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'na 9 ülkeden 238 sporcu katıldı. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları" (BIOR) tamamlandı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 9 ülkeden 238 sporcu sporcu yelken açtı.

Bodrum Ticaret Odasının isim sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışlara katılan yelkenciler, İçmeler açıklarında kurulan parkurda mücadele etti. Yarışlarda dereceye girenler düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Yarışların sonunda ilk 10'a girenlerin kürsüye çıktığı optimist genel sıralamada, Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Metehan Asar birinci,Yalıkavak Yelken Kulübünden Demir Ulusoy ikinci, Era Bodrum Yelken Kulübünden Kağan Küçük üçüncü oldu.

Kızlarda Taylandlı sporcu Pariyaporn Chantarawong'un birincilik elde ettiği yarışlarda, ülke kupasını Suudi Arabistan'dan Xuanya Tong aldı. Ülke kupası mücadelesinde Singapurlu sporcu Nathaniel Kaiden Ng ikinciliğ, Taylanlı sporcu Pariyaporn Chantarawong üçüncülüğü elde etti.

Optimist junior genel sıralamada Yalıkavak Yelken Kulübünden Can Ulusoy, junior kızlarda Ayvalık Yelken Kulübünden Masal Bayraktar, bambino kızlarda Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinden Alya Latife Arıcan, bambino erkeklerde Büyükçekmece Yelken Kulübünden Ege Erdurak ilk sırada yer aldı.

Sporculara kupalarını Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum Belediye Meclis Üyesi Anıl Alparslan ve Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şener ile kulüp yöneticileri ve destek veren kuruluşların temsilcileri verdi.

Kaynak: AA / Osman URAS
Trump İran'ın yanıtını beğenmedi: Kesinlikle kabul edilemez

Trump, İran'ın yanıtına bir kez daha burun kıvırdı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Muhittin Böcek'ten etkin pişmanlık başvurusu
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti

Avrupa ülkesinin ölüm gemisinden getirdiği yolcuda hantavirüs çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı

Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı

Süper Lig'e yükselen Amedspor, kupasını o şarkı eşliğinde kaldırdı

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

Aracından inerek yoldaki bayrağı aldı kalabalığın hedefi oldu