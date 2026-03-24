13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da başladı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başladı.

Antalya Spor Salonu'nda poomsae müsabakalarıyla başlayan organizasyona, 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu katılıyor. Türkiye, şampiyonada 254 sporcuyla temsil ediliyor.

Organizasyon yarın para tekvando branşında hem kyorugi hem de poomsae karşılaşmaları ile devam edecek.

Turnuva, 31 Mart'ta büyükler kategorisi final karşılaşmalarıyla sona erecek.