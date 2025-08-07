13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali Başlıyor

13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, "Rüzgarı Yakala" sloganıyla yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle hayata geçirilen festival, J70, J70 Match Race, IOM (International One Metre), Hareketli Salma ve Yat Sınıfları olmak üzere beş farklı kategoride gerçekleşecek.

Yelken sporuna gönül veren profesyoneller, amatörler, genç yetenekler ve izleyicileri bir araya getirecek organizasyonda katılımcılar, İtalyan Günü, Türk Gecesi, Festival Gecesi ve Sokak Lezzetleri Gecesi gibi sosyal etkinliklerle dahil olabilecek.

2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış törenini yöneten ekip tarafından hazırlanan gelişmiş 3D modellemeler ve grafik destekli yayınlar, yarışların farklı açılardan ve daha detaylı bir şekilde izlenmesini sağlayacak.

8-10 Ağustos tarihlerinde Kalamış açıklarında yapılacak J70 yarışları, yüksek hız ve rekabetiyle izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatacak. 12-13 Ağustos'ta aynı sınıfta Match Race formatında bire bir mücadeleler yaşanacak. Geleceğin yelkencileri, Hareketli Salma kategorileri kapsamında 12-14 Ağustos tarihlerinde Marmara Yelken Kulübü'nde yeteneklerini sergileyecek. Teknoloji ve yelken sporunun kesişim noktasında yer alan IOM sınıfı yarışları 16-17 Ağustos'ta Kalamış Su Ürünleri'nde izleyiciyle buluşacak.

Olympos Regatta Yat yarışları ise 15 Ağustos gecesi Çınarcık rotasında düzenlenecek off-shore yarışla başlayacak. Festival, 16 Ağustos'ta şamandıra yarışları ve 17 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki Boğaz Yarışı ile sona erecek.

13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin yarış takvimi şöyle:

J70 kategorisi: 8-9-10 Ağustos

Hareketli Salma kategorileri kayıtları: 11 Ağustos

J70 Match Race kategorisi: 12-13 Ağustos

Hareketli Salma kategorileri: 12-13-14 Ağustos

Olympos Regatta/Off Shore yarışı: 15 Ağustos

IOM kategorisi: 16-17 Ağustos

Olympos Regatta/Şamandıra: 16 Ağustos

Olympos Regatta/Boğaz Yarışı: 17 Ağustos