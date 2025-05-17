1299 Bilecik Spor, U15 Türkiye Şampiyonasında İlk Maçını Kazandı

1299 Bilecik Spor, U15 Türkiye Şampiyonasında İlk Maçını Kazandı
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1299 Bilecik Spor, Eskişehir'de düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonasının açılış maçında Uşak Bölmespor'u 6-1 mağlup etti. Maçta Yağız Efe Güler 3 gol atarken, diğer goller Sıddık Onat, Göktuğ Koyun ve Efe Kaya'dan geldi.

1299 Bilecik Spor, Eskişehir'de düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonasının ilk maçında Uşak Bölmespor'u 6-1 mağlup etti.

U15 Türkiye Şampiyonasının 1'inci kademe müsabakalarının Eskişehir etabında 6 takım katıldı. Yapılan kura çekimlerinde a ve b gruplarında 3'er takım yer aldı. A grubunda Ankara temsilcisi Elmadağ Gücüspor, Bilecik temsilcisi 1299 Bilecik Spor ve Uşak temsilcisi Bölmespor yer aldı. B grubunda ise; Ankara temsilcisi Eryamanspor, Afyonkarahisar temsilcisi Ege Gençlikspor ve Kütahya temsilcisi Balkan Termikspor yer aldı. A grubunda yer alan Bilecik temsilcisi 1299 Bilecik Spor grubunun ilk maçında Abdurrahman Temel Futbol Sahası'nda Uşak Bölmespor ile karşı karşıya geldi. 35'er dakikadan iki devrenin maçta 1299 Bilecik Spor, Yağız Efe Güler'in 3, Sıddık Onat, Göktuğ Koyun ve Efe Kaya'nın birer golüyle maçı 6-1 kazandı. 1299 Bilecik Spor gruptaki ikinci maçını bugün Elmadağ Gücüspor ile yapacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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