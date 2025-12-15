Haberler

125 milyon euroya sadece bir asist yaptı

125 milyon euroya sadece bir asist yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool'un tarihindeki en pahalı transferlerinden biri olan Florian Wirtz, Premier Lig'de beklenen performansı sergileyemiyor. Bayer Leverkusen'den 125 milyon euroya transfer edilen Alman yıldız, ligde sadece 1 asist yapabildi. Bu durum, Wirtz'in yüksek transfer ücretini ve aylık maaşını tartışma konusu yapıyor. İngiliz basını ve taraftarlar, Wirtz'in bu yüksek maliyeti karşılamak için sahada daha fazla üretken olmasını bekliyor.

  • Liverpool, Florian Wirtz'i Bayer Leverkusen'den 125 milyon euroya transfer etti.
  • Florian Wirtz, Liverpool formasıyla Premier Lig'de 15 maçta 1 asist yaptı ve gol atamadı.
  • Florian Wirtz'in Liverpool'dan aylık yaklaşık 1.9 milyon euro kazandığı belirtiliyor.

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, yaz transfer döneminde tarihinin en pahalı hamlelerine imza atarken sahadaki karşılığı tartışma konusu oldu. Bayer Leverkusen'den 125 milyon euroya transfer edilen Florian Wirtz, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

REKOR TRANSFER, DÜŞÜK KATKI

Leverkusen'de geçtiğimiz sezonu 10 gol ve 13 asistle tamamlayan Wirtz, Liverpool formasıyla Premier Lig'de şimdiye kadar skor üretmekte zorlandı. Alman yıldız, ligde çıktığı 15 maçta 1.004 dakika süre almasına rağmen gol sevinci yaşayamadı ve yalnızca 1 asistle katkı verebildi.

Liverpool, yaz döneminde 145 milyon euro ödeyerek Alexander Isak'ı kulüp tarihinin en pahalı transferi yaparken, Wirtz de 125 milyon euroyla kulüp tarihinin en pahalı ikinci futbolcusu olmuştu.

AYLIK MAAŞI 100 MİLYON TL

22 yaşındaki 10 numaranın Liverpool'dan aylık yaklaşık 1.9 milyon euro, yani 100 milyon TL kazandığı belirtiliyor. Ancak bu yüksek maliyet, sahadaki üretkenlikle örtüşmeyen bir tablo ortaya koyuyor.

GOL HASRETİ TÜM KULVARLARA YAYILDI

Wirtz'in gol suskunluğu yalnızca Premier Lig'le sınırlı kalmadı. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 364 dakika forma giyen Alman oyuncu, bu süreçte 3 asist yaptı ancak gol atamadı. Community Shield'da da süre alan Wirtz, burada da yalnızca 1 asistle sahadan ayrıldı.

İNGİLİZ BASININDA TARTIŞMA BAŞLADI

Liverpool cephesinde teknik ekip, Wirtz'in adaptasyon sürecine vurgu yaparken taraftarlar ve İngiliz basını sabırsız. "Bu rakamlar bu bonservisi taşır mı?" sorusu ada basınında yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Güler:

Ben buna 10 milyon vermem.Alman futbolcularin Futlcu yetenegi yoktur.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu

Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı? Gündem olan iddiaya yanıt

Aysever ile İmamoğlu arasında gerilim mi yaşandı? Olay iddiaya yanıt
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
title