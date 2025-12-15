125 milyon euroya sadece bir asist yaptı

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, yaz transfer döneminde tarihinin en pahalı hamlelerine imza atarken sahadaki karşılığı tartışma konusu oldu. Bayer Leverkusen'den 125 milyon euroya transfer edilen Florian Wirtz, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

REKOR TRANSFER, DÜŞÜK KATKI

Leverkusen'de geçtiğimiz sezonu 10 gol ve 13 asistle tamamlayan Wirtz, Liverpool formasıyla Premier Lig'de şimdiye kadar skor üretmekte zorlandı. Alman yıldız, ligde çıktığı 15 maçta 1.004 dakika süre almasına rağmen gol sevinci yaşayamadı ve yalnızca 1 asistle katkı verebildi.

Liverpool, yaz döneminde 145 milyon euro ödeyerek Alexander Isak'ı kulüp tarihinin en pahalı transferi yaparken, Wirtz de 125 milyon euroyla kulüp tarihinin en pahalı ikinci futbolcusu olmuştu.

AYLIK MAAŞI 100 MİLYON TL

22 yaşındaki 10 numaranın Liverpool'dan aylık yaklaşık 1.9 milyon euro, yani 100 milyon TL kazandığı belirtiliyor. Ancak bu yüksek maliyet, sahadaki üretkenlikle örtüşmeyen bir tablo ortaya koyuyor.

GOL HASRETİ TÜM KULVARLARA YAYILDI

Wirtz'in gol suskunluğu yalnızca Premier Lig'le sınırlı kalmadı. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 364 dakika forma giyen Alman oyuncu, bu süreçte 3 asist yaptı ancak gol atamadı. Community Shield'da da süre alan Wirtz, burada da yalnızca 1 asistle sahadan ayrıldı.

İNGİLİZ BASININDA TARTIŞMA BAŞLADI

Liverpool cephesinde teknik ekip, Wirtz'in adaptasyon sürecine vurgu yaparken taraftarlar ve İngiliz basını sabırsız. "Bu rakamlar bu bonservisi taşır mı?" sorusu ada basınında yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.