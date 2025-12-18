Haberler

Şampiyon motosikletçi Berat Şenkalaycı babasının izinden gidiyor

Şampiyon motosikletçi Berat Şenkalaycı babasının izinden gidiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı'nın oğlu 12 yaşındaki Berat Şenkalaycı, kısa sürede elde ettiği başarılarla motokros camiasında adından söz ettiriyor. 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan genç sporcu, uluslararası arenada da madalya hedefliyor.

Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı'nın 12 yaşındaki oğlu Berat Şenkalaycı, kazandığı şampiyonluklarla motokros camiasında adından söz ettiriyor.

Motosikletle 4 yaşında tanışan Berat, babasının izinden giderek başladığı sporda kısa sürede önemli başarılara imza attı.

Zamanla kendini geliştiren genç sporcu, katıldığı motokros yarışlarında bugüne kadar 5 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Berat ile babası Şakir Şenkalaycı, geçen ay Tekirdağ'da düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nda farklı kategorilerde birincilik kazanarak dikkat çekti.

Başarı grafiğini her geçen yıl yükselten Berat, yurt dışında da ülkesini temsil ederek uluslararası arenada şampiyonluklar hedefliyor.

"Oğlumla şampiyonalarda yarışmak farklı bir duygu"

Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı, AA muhabirine, oğluyla aynı şampiyonalarda yarışmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

Oğlunun çok iyi yerlere geleceğine inandığını belirten Şenkalaycı, "Berat motosikletle ilgilenmeye başlayınca bizden çok daha disiplinli ve başarılı olduğunu gördük. Şu anda kendi branşında birçok yarışçıdan daha iyi dereceler elde ediyor. Zamanları bizden daha iyi." dedi.

Şenkalaycı, yarışlar sırasında oğlunun her hareketini yakından takip ettiğini anlattı.

Oğlunun kendinden emin yarışlar sergilediğini vurgulayan Şenkalaycı, "Berat çok stabil, oturaklı ve kendinden emin yarışıyor. Sanki ben yarışıyormuşum gibi hissediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda ülkemizi, bayrağımızı uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edecek." ifadelerini kullandı.

-"Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum"

Berat Şenkalaycı ise motokros pistlerinde 7 yıldır mücadele ettiğini söyledi.

Spora ilk başladığında dereceler elde edemese de daha sonrasında başarıların peş peşe geldiğini kaydeden Berat, "İlk sezonlarda derecelerim yoktu. Alışma sürecinden sonra gelişmeye başladım. Önce iki kez Türkiye ikinciliği, ardından Türkiye şampiyonluğu kazandım. Babam beni izlediğinde heyecanım artıyor ama aynı zamanda daha motive oluyorum. Bu sporda Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Genç sporcu, babası gibi başarılı bir modelin kendisi için önemli bir avantaj olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! 4 gündür sürüyor, görenler telefona sarıldı

Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! Görenler telefona sarıldı
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Osimhen'in pantolunu olay oldu

Galatasaray'ın yıldızının giyim tarzı olay oldu
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
title