12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da başladı.

Antalya Spor Salonu'nda para tekvando ve para poomsae yarışmalarıyla başlayan organizasyona, 60 ülkeden 3 bin sporu katılıyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, düzenlediği basın toplantısında, turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Organizasyona yoğun katılım olduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Turnuvamız, daha önceki yıllara oranla rekor katılımla gerçekleştiriliyor. Bizim için çok önemli bir turnuva. Misafirlerimizi Antalya'da en iyi şekilde ağırlıyoruz. G-1'ken 10 puan veren bu organizasyonu G-2'ye, 20 puan veren uluslararası turnuva haline getirdik. Bu çok önemli bir gelişme. Hemen akabinde bu turnuvayla GEN3 sistemini Türkiye'ye getirdik." diye konuştu.

Tanrıkulu, tüm sporseverleri Antalya'ya şampiyonayı izlemeye davet etti.

Turnuvada 9-10 Şubat'ta yıldızlar, 11-12 Şubat'ta büyükler, 13-14 Şubat'ta ise gençler kategorilerinde sporcular tatamiye çıkacak.

Organizasyonun son iki günü 15-16 Şubat'ta tekvando poomsae heyecanı yaşanacak.

G-2 kategorisinde (20 puanlık) gerçekleştirilecek müsabakalarda sporcular, tekvando ve para tekvandoda Los Angeles 2028 yolunda olimpik puanları hanelerine yazdırabilecek.

Para poomsae ve tekvando poomsaede ise sporcular, dünya sıralaması puanları elde edebilecek.