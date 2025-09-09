12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu

Haberler

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Yunanistan, Litvanya'yı 87-76'lık skorla yenerek yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ( Eurobasket 2025) çeyrek final maçında Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. A Milli Takım, EuroBasket'te 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı.

RAKİBİMİZ BELLİ OLDU

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi Yunanistan oldu. Çeyrek final maçında Yunanistan, zorlu geçen mücadelede Litvanya'yı 87-76'lık skorla yenerek yarı finalde Türkiye ile finale çıkma mücadelesi verecek.

MÜCADELE CUMA GÜNÜ

Yarı final müsabakası 12 Eylül Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın saati FIBA tarafından açıklanacak.

