12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Yunanistan, Litvanya'yı 87-76'lık skorla yenerek yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ( Eurobasket 2025) çeyrek final maçında Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. A Milli Takım, EuroBasket'te 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı.
RAKİBİMİZ BELLİ OLDU
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi Yunanistan oldu. Çeyrek final maçında Yunanistan, zorlu geçen mücadelede Litvanya'yı 87-76'lık skorla yenerek yarı finalde Türkiye ile finale çıkma mücadelesi verecek.
MÜCADELE CUMA GÜNÜ
Yarı final müsabakası 12 Eylül Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın saati FIBA tarafından açıklanacak.