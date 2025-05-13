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12 Dev Adam'ın 2027 FIBA Erkekler Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

12 Dev Adam'ın 2027 FIBA Erkekler Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakipleri belli oldu. 12 Dev Adam, grubunda Sırbistan ve Bosna Hersek ile mücadele edecek. Millilerin gruptaki son rakibi ön eleme turundan gelecek Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna olacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakipleri belli oldu. 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri ??arasında Katar'da düzenlenecek 2027 FIBA Erkekler Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

Kuranın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakipleri belli oldu. C grubunda mücadele edecek 12 Dev Adam'ın rakipleri Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek takım ( Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) oldu.

Kurada 32 ülke, 4'erli 8 gruba dağıtıldı. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar, ikinci tura yükselecek ve I, J, K ve L Gruplarını oluşturacak. Bu gruplarda ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'nda kendilerine yer bulmuş olacak.

MÜSABAKA TARİHLERİ

İlk Tur 1. Pencere Maçları: Kasım 2025

İlk Tur 2. Pencere Maçları: Şubat 2026

İlk Tur 3. Pencere Maçları: Temmuz 2026

İkinci Tur 1. Pencere Maçları: Ağustos 2026

İkinci Tur 2. Pencere Maçları: Kasım 2026

İkinci Tur 3. Pencere Maçları: Şubat 2027

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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