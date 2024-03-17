Üye Girişi
Haberler

12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları Tamamlandı

Güncelleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) tamamlandı. 9 ülkeden 389 sporcu mücadele etti. İlk 10'a giren sporcular ödüllendirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) tamamlandı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 9 ülkeden 389 sporcu mücadele etti.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan yarışlar, İçmeler açıklarında kurulan parkurda gerçekleştirildi.

İlk 10'a girenlerin kürsüye çıktığı optimist genel sıralamada, İstanbul Yelken Kulübü'nden Mehmet Erkut Budak birinci, Yalıkavak Yelken Spor Kulübü'nden Cengiz Eren Güvenç ikinci, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü'nden Tayfun Türk de üçüncü oldu.

Cengiz Eren Güvenç, optimist juniorda ilk sırada yer alırken, optimist kızlarda ise Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Yasemin Yıkıcı birincilik elde etti.

Bambino sınıfından da Yalıkavak Yelken Spor Kulübünden Zeynep Sude Acıel birinci oldu.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa, madalya ve hediyeleri verildi.

Kaynak: AA / Spor

Bodrum Muğla Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kulu Belediye Başkan adayı Orhan Yüksel kaç yaşında, nereli? İsa Gökhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karatay Belediye Başkan adayı İsa Gökhan kaç yaşında, nereli? Muhammet Toy kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Karapınar Belediye Başkan adayı Muhammet Toy kaç yaşında, nereli? Salih Sunay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Kadıhanı Belediye Başkan adayı Salih Sunay kaç yaşında, nereli? Mehmet İlbay kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ilgın Belediye Başkan adayı Mehmet İlbay kaç yaşında, nereli? Mehmet Sarıcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Sarıcan kaç yaşında, nereli? Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title