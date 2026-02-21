12 Bingölspor sahasında mağlup

Haberler

3. Lig'de mücadele eden 12 Bingölspor, sahasında Ejderoğlu Kırşehir Spor Kulübü'ne 1-0 kaybetti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, penaltı atışında başarılı olamayarak ilk yarıyı golsüz tamamladı. İkinci yarıda konuk takımın golüyle maç sona erdi.

3'üncü Lig'de mücadele eden 12 Bingölspor, ligin 22'nci haftasında sahasında konuk ettiği Ejderoğlu Kırşehir Spor Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

Geçen hafta Kilis 1984 FK'yı 7-1 mağlup eden 12 Bingölspor, Kırşehir temsilcisi karşısında aynı performansı sergileyemedi. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 8'inci dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Osman Şahin'in vuruşunda kaleci gole izin vermedi. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol için ataklarını sıklaştırdı. Karşılaşmada gol sessizliği, konuk ekipten Caner Uzun'un kaydettiği golle bozuldu. Golden sonra baskısını artıran 12 Bingölspor, aradığı eşitlik golünü bulamadı. Mücadele, Kırşehir Spor Kulübü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla 12 Bingölspor 46 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
