12 Bingölspor, Diyarbekirspor'u 2-0 Mağlup Etti

12 Bingölspor, Diyarbekirspor'u 2-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Nesine 3. Lig 2. Grup 10. haftasında 12 Bingölspor, konuk ettiği Diyarbekirspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Umut Dilek attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

Nesine 3. Lig 2. Grup 10. haftasında 12 Bingölspor, konuk ettiği Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Kaan Kara, Ahmet Oğuz Yılmaz, Melih Kurtuluş

12 Bingölspor: Muhammed Tuncer, Hüseyincan Kırıkcı (Berkay Arı dk. 89), Mustafa Damar (Batuhan Kara dk. 66), Faruk Öcal, Yiğit Köse (Melih Alcu dk. 75), Halil İbrahim Sevinç, Muhammed Burak Çelik, Berk Ali Nizam, Eren Aydın (Yusuf Efe Saydam dk. 46), Osman Şahin (Nesim Bekmez dk. 66), Umut Dilek

Diyarbekirspor: Ahmet Çolak, Atakan Gündüz, Ali Fırat Okur, Ege Saçıkara, Burak Bozbey, Berkay Sezer (Yiğit Yıldız dk. 45+2), Samet Karakoç (Yusuf Mutlu dk. 90+5), İlker Sayan(Mustafa Yalçınkaya dk. 59), Furkan Şamil Çetin(Süleyman Okçu dk. 90+5), Uğur Utlu, Furkan Demir

Goller: Umut Dilek (dk. 82 pen, 85) (12 Bingölspor)

Kırmızı kart: Ahmet Çolak (dk. 42), Furkan Demir (dk. 79) (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Ali Fırat Okur, Furkan Demir (Diyarbekirspor), Umut Dilek, Muhammed Burak Çelik (12 Bingölspor) - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
