12 Bingölspor, Batman Kayra Spor'u 7-0 Yenerek Şampiyonluğunu İlan Etti
Bölgesel Amatör Lig Grup 1'de mücadele eden 12 Bingölspor, evinde Batman Kayra Spor'u 7-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu kazandı ve TFF 3. Lig'e yükseldi. Maç sonunda taraftarlar futbolcularla birlikte büyük bir sevinç yaşadı.
12 Bingölspor evinde Batman Kayra Spor'u 7-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bölgesel Amatör Lig Grup 1'de mücadele eden 12 Bingölspor evinde Batman Kayra Spor'u 7-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. 12 Bingölspor ligin bitimine bir hafta kala TFF 3. Lig'e yükselirken statta büyük sevinç yaşandı. Taraftarlar maç sonunda sahaya inerek şampiyonluğu futbolcularla kutladı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor