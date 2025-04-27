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12 Bingölspor, Batman Kayra Spor'u 7-0 Yenerek Şampiyonluğunu İlan Etti

12 Bingölspor, Batman Kayra Spor'u 7-0 Yenerek Şampiyonluğunu İlan Etti
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Bölgesel Amatör Lig Grup 1'de mücadele eden 12 Bingölspor, evinde Batman Kayra Spor'u 7-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu kazandı ve TFF 3. Lig'e yükseldi. Maç sonunda taraftarlar futbolcularla birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

12 Bingölspor evinde Batman Kayra Spor'u 7-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bölgesel Amatör Lig Grup 1'de mücadele eden 12 Bingölspor evinde Batman Kayra Spor'u 7-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. 12 Bingölspor ligin bitimine bir hafta kala TFF 3. Lig'e yükselirken statta büyük sevinç yaşandı. Taraftarlar maç sonunda sahaya inerek şampiyonluğu futbolcularla kutladı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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