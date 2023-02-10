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113 sonra enkazdan çıkarılan minik Mesut, Arda Güler'e seslendi! Yıldız futbolcudan anında yanıt geldi

Spor Haberleri

Enkazın altından 113. saatte kurtarılan küçük Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler'e çağrıda bulundu. Genç futbolcuyu çok sevdiğini söyleyen Mesut, "Arda ağabey Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Jesus'a söyle, seni oynatsın" dedi. Videoyu görür görmez harekete geçen Arda ise "Güzel kardeşim sen pes etmedin ve başardın. Yüz yüze görüşmek üzere" yanıtını yolladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem, 10 ilimizde ağır kayıplara yol açtı. Arama kurtarma ekipleri bölgelerde son sürat çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte mucize kurtuluş hikayeleri de vatandaşlarımıza biraz olsun tebessüm ettiriyor.

MİNİK MESUT, 113 SAAT SONRA KURTULDU

Enkaz altında kalan minik Mesut, ambulanstaki sağlık ekiplerinden yoğun ilgi gördü. Mesut, ambulanstan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e çağrıda bulundu.

"JESUS'LA KONUŞ ARDA AĞABEY"

113. saatte enkazdan çıkarılan Mesut, "Seni çok seviyorum Arda Güler ağabey. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Jorge Jesus'a söyle seni de oynatsın" dedi. Minik Mesut'un bu çağrısı izleyenlerin yüreğini ısıttı.

113 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler'e seslendi

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Arda Güler Fenerbahçe Deprem Spor Haberler

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