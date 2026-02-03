Haberler

112 yıllık Altay'da kötü günler bitmiyor! 18 puan silme ve küme düşme ile karşı karşıyalar

Güncelleme:
112 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan TFF 3. Lig ekibi Altay, 3 eski yabancı oyuncusuyla davalık olmasının ardından 18 puan silme cezası veya küme düşürülme ile karşı karşıya kaldı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta puanlarının silinmesiyle kötü günler geçiren 112 yıllık tarihi kulüp Altay'a bir kötü haber daha geldi.

3 ESKİ YABANCI OYUNCUSUYLA DAVALIK

Geçen hafta eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak'a olan 600 bin Euro borcu nedeniyle 6 puanı silinen Altay, bu hafta FIFA'da davalık olduğu 3 eski yabancı oyuncusuyla anlaşamazsa, puan silme cezalarının yanı sıra küme düşürülme cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Grupta geçen hafta 21 olan puanı 15'e düşürülünce düşme hattına gerileyen siyah-beyazlılarda yönetim eski Brezilyalı futbolcu William De Amorim ile el sıkışmazsa Altay'a küme düşürülme cezası verilmesi gündeme gelecek.

18 PUAN SİLME VEYA KÜME DÜŞME YOLDA

Amorim'in açtığı davada alacağının ödenmesi için, 'Küme düşürme' talebinde bulunduğu ancak oyuncuyla anlaşma sağlanamasa da son kararı FIFA'nın vereceği ifade edildi. FIFA'nın bu talebi reddedip kulübe sadece puan silme cezası verme hakkının bulunduğu dile getirildi. İzmir temsilcisi yine hafta sonuna kadar Hollandalı Leandro Kappel ve Fildişi Sahilli Serge Aka ile uzlaşamazsa 6'şar puandan eksi 12 puan silme cezası alacak. Altay'a yaklaşık 2 milyon Euro borçlu olduğu üç futbolcudan 18 puan silme ya da küme düşürülme cezası gelebilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
