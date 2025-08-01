11 Yaşındaki Yusuf Özay İki Türkiye Birinciliği Kazandı

Bu yıl 2 Türkiye birinciliği elde eden 11 yaşındaki Kilisli atıcılık sporcusu Yusuf Özay, milli formayla yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Babasının polis memuru olmasından dolayı silahlara büyük ilgi duyan Yusuf Özay, bir yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan atıcılık takımına girdi.

Yusuf, 5-9 Nisan'da Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda yıldız erkekler havalı tabanca kategorisinde birinci oldu ve aynı zamanda Türkiye rekoru kırdı.

Başarılı sporcu, 12-17 Temmuz'da yine Mersin'de gerçekleştirilen Havalı Silahlar Emin Soysal Kupası'nda da yıldız erkekler havalı tabanca kategorisinde birinciliği elde etti.

Yeni başarılar için antrenmanlarını sürdüren Yusuf, ay-yıldızlı formayı giyerek uluslararası şampiyonalarda madalya kazanmayı hedefliyor.

Yusuf Özay, AA muhabirine, atıcılığın zevkli, eğlenceli ve sabır gerektiren bir spor olduğunu söyledi.

Henüz daha yolun başında olduğunu ve yaklaşık bir senedir atıcılıkla ilgilendiğini ifade eden Yusuf, milli sporcular Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ve Adnan Efe Uçar'ı örnek aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sporu çok seviyorum. İleride Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyorum. Çok çalışıyorum, haftada 4 gün antrenmanlar yaparak müsabakalara hazırlanıyorum. Çok eğlenceli bir spor. Benim gibi arkadaşlarıma bu sporu öneriyorum."

Antrenör İbrahim Binbir ise Kilis'te atıcılığın yeni bir branş olduğunu, bu sporu daha geniş kitlelere tanıtmak ve yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Binbir, öğrencisinin kısa sürede elde ettiği başarıdan dolayı yaşadığı sevinci dile getirerek, "Bir yıldır Yusuf Özay ile bu spora emek veriyoruz. Yusuf'un bu spora ilgisi çok fazla ve ileride büyük bir sporcu olacağından çok eminim." değerlendirmesinde bulundu.