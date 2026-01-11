11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski için Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile görüşmelerde anlaşmaya yaklaşıldığı belirtildi. Rennes'in Fenerbahçe'ye 11 milyon euro artı bonuslar teklif ettiği ve sarı-lacivertlilerin bu teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi.
- Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Sebastian Szymanski'nin transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya yaklaştı.
- Rennes, Szymanski için Fenerbahçe'ye 11 milyon euro artı bonuslar teklif etti.
- Fenerbahçe, PSV Eindhoven'ın Szymanski için yaptığı 9 milyon euro'luk teklifi reddetti.
Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski için sıcak bir gelişme yaşandı.
ANLAŞMA ÇOK YAKIN
Matteo Moretto'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya çok yaklaştı.
BONSERVİSİ 11 MİLYON EURO
Taraflar arasında yapılan görüşmelerde Fransız ekibinin Fenerbahçe'ye 11 milyon euro artı bonuslar seviyesinde teklif sunduğu, sarı-lacivertlilerin bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.
9 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ
Fenerbahçe, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın 26 yaşındaki oyuncu için yaptığı 9 milyon euro'luk teklifi reddetmişti.
SEZON PERFORMANSI
Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmaya çıktı. Toplam 1089 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.