Haberler

11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor

11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor Haber Videosunu İzle
11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski için Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile görüşmelerde anlaşmaya yaklaşıldığı belirtildi. Rennes'in Fenerbahçe'ye 11 milyon euro artı bonuslar teklif ettiği ve sarı-lacivertlilerin bu teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi.

  • Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Sebastian Szymanski'nin transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya yaklaştı.
  • Rennes, Szymanski için Fenerbahçe'ye 11 milyon euro artı bonuslar teklif etti.
  • Fenerbahçe, PSV Eindhoven'ın Szymanski için yaptığı 9 milyon euro'luk teklifi reddetti.

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski için sıcak bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Matteo Moretto'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya çok yaklaştı.

BONSERVİSİ 11 MİLYON EURO

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde Fransız ekibinin Fenerbahçe'ye 11 milyon euro artı bonuslar seviyesinde teklif sunduğu, sarı-lacivertlilerin bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.

9 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ

Fenerbahçe, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın 26 yaşındaki oyuncu için yaptığı 9 milyon euro'luk teklifi reddetmişti.

SEZON PERFORMANSI

Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmaya çıktı. Toplam 1089 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İstanbul'da eğitime kar arası

Beklenen haber geldi! İstanbul'da eğitime kar arası
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek

Ankara'da trafik için referanduma gidiliyor! İşte halka sorulacak soru
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da

Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu

Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Oğlunun kaybı yürekleri dağlamıştı: Paylaşımı dikkat çekti
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

AKOM saat verdi, bu kez çok kuvvetli geliyor: Okullar tatil edilmeli
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, polise teslim oldu

Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti