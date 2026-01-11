11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski için sıcak bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Matteo Moretto'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya çok yaklaştı.

BONSERVİSİ 11 MİLYON EURO

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde Fransız ekibinin Fenerbahçe'ye 11 milyon euro artı bonuslar seviyesinde teklif sunduğu, sarı-lacivertlilerin bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.

9 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ

Fenerbahçe, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın 26 yaşındaki oyuncu için yaptığı 9 milyon euro'luk teklifi reddetmişti.

SEZON PERFORMANSI

Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmaya çıktı. Toplam 1089 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.