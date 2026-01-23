Haberler

PFDK, 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay men cezası verdi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

TFF, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 103 futbol menajerine verilen cezaları açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre söz konusu menajerler 45 gün ila 12 ay men cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
