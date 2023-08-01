100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Sivas-Amasya etabı tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı onuruna düzenlenen ve Sivas'tan başlayan 100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Sivas- Amasya etabı, Saraydüzü Kışla Binası önünde sona erdi. Etabı başarıyla tamamlayarak dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı onuruna düzenlenen ve 16 takımdan 100 sporcunun katıldığı 100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu başladı. Sivas, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'ya pedal çevirecek bisikletçiler, yarışı 5 Ağustos Cumartesi günü Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamlayacak. Sivas'tan Ankara'ya tarihin izinde 784 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçiler, Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar tarafından ilk etabın sona ereceği Saraydüzü Kışla Binası önünde Türk bayrakları ile karşılandı.

100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nda 2'nci etap olan 89.4 kilometrelik Amasya-Havza etabı yarın koşulacak.