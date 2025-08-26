10 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 yaşındaki Hüseyin Akçora, İnegölspor U10 takımından Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Yetenekleriyle dikkat çeken genç kaleci, İtalya'daki strikers trophy turnuvasında Fenerbahçe'yi temsil edecek.

İnegölspor U10 takımında oynarken Afyon'da düzenlenen turnuvada en iyi kaleci seçilen 10 yaşındaki Hüseyin Akçora, Fenerbahçeli heyetin radarına girdi.

4 ay sonra İnegölspor U10 takımıyla Kuşadası turnuvasında kritik kurtarışlar yapan Akçora, Fenerbahçe U10 takımına transfer oldu.

Fenerbahçe'de 5 aydır antrenmanlara çıkan Hüseyin Akçora, hocaları tarafından beğeniliyor. Akçora, 26-28 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenen strikers trophy turnuvasında Fenerbahçe'nin kalesini gole kapatacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

aferin çocuk yolun açık olsun. allah sana sakatlık göstermesin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
