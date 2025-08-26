10 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 yaşındaki Hüseyin Akçora, İnegölspor U10 takımından Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Yetenekleriyle dikkat çeken genç kaleci, İtalya'daki strikers trophy turnuvasında Fenerbahçe'yi temsil edecek.
İnegölspor U10 takımında oynarken Afyon'da düzenlenen turnuvada en iyi kaleci seçilen 10 yaşındaki Hüseyin Akçora, Fenerbahçeli heyetin radarına girdi.
FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU
4 ay sonra İnegölspor U10 takımıyla Kuşadası turnuvasında kritik kurtarışlar yapan Akçora, Fenerbahçe U10 takımına transfer oldu.
KALEYE GEÇECEK
Fenerbahçe'de 5 aydır antrenmanlara çıkan Hüseyin Akçora, hocaları tarafından beğeniliyor. Akçora, 26-28 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenen strikers trophy turnuvasında Fenerbahçe'nin kalesini gole kapatacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor