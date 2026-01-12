Bir yetenek taraması hayatını değiştirdi 10 yaşındaki güreşçi Asya, Türkiye şampiyonu oldu

Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yetenek taramalarında keşfedilen 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Asya Örnek, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Sivas'ta katıldığı müsabakalarda gösterdiği azim ve disiplinle Türkiye şampiyonu oldu. Yurt dışında Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini belirten genç sporcu, "Güreş sadece erkek sporu değildir; kızların da yapabileceği bir spordur. Bu spora önyargıyla yaklaşmadan denemelerini öneriyorum" dedi.

Isparta'da Kadir Boylu Ortaokulu öğrencisi Asya Örnek, Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Sivas'ta katıldığı güreş müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu. Henüz okul sıralarındayken yeteneğiyle dikkat çeken Asya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan yetenek taramaları sırasında antrenör Ceren İlayda Araç tarafından keşfedildi. Kısa sürede yoğun bir antrenman programına giren genç sporcu, disiplinli çalışmalarıyla Türkiye birinciliğine ulaştı. Asya Örnek'in elde ettiği derece, hem okulda hem de kentte memnuniyetle karşılandı.

Yetenek yarışmasıyla başlayan güreş yolculuğu

10 yaşındaki Aslı Örnek, Kadirboylu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek güreşle tanışma sürecini anlattı. Okullarında düzenlenen bir yetenek yarışmasına öğretmenleri tarafından seçildiğini ifade eden Aslı, "Bu sayede güreşle tanışmış oldum. Önce antrenmanlara başladım ve yaklaşık iki buçuk ay sonra Haziran ayında Sivas'ta düzenlenen şampiyonada birincilik elde ettim" dedi.

Ardı ardına gelen şampiyonluklar

Güreşe 8 aydır ilgi duyduğunu söyleyen Aslı Örnek, ilk başarısını Isparta il seçmelerinde kazandığını, ardından Aydın Kuşadası'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Özel Turnuvası'nda 36 kiloda şampiyon olduğunu belirtti. Bu yıl Haziran ayında Sivas'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ise U10 kategorisinde 33 kiloda Türkiye şampiyonu olduğunu söyleyen Aslı, "Şampiyonanın ardından Ankara'daki gelişim kampına davet edildim ve milli takım kampında yaklaşık 10 gün kaldım" diye konuştu.

"Kızların bu spora önyargıyla yaklaşmadan denemelerini öneriyorum"

Hedeflerinden de bahseden Aslı, büyüdüğünde milli sporcu ve olimpiyat şampiyonu olmak istediğini vurguladı. Yurt dışında Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini belirten genç sporcu, özellikle kız çocuklarına seslenerek, "Güreş sadece erkek sporu değildir, kızların da yapabileceği bir spordur. Bu spora önyargıyla yaklaşmadan denemelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Yetenek taramasında keşfedilen Aslı'nın yükselişi

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreş antrenörü Ceren İlayda Araç, bakanlığın Yetenek Taraması Projesi kapsamında düzenlenen antrenmanlarda Aslı ile tanıştığını belirterek, "Branş tanıtımlarında gördüğümde başarılı olacağını hissettim. Ailesiyle iletişime geçip çalışmalara başladık" dedi.

İki aylık hazırlıkla gelen Türkiye Şampiyonluğu

Antrenör Ceren İlayda Araç, şampiyonaya yalnızca iki ay kala Aslı'ya yoğun bir program uyguladıklarını belirtti. "U10 kategorisinde 33 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Aynı şampiyonada U10 takımımız Türkiye üçüncüsü, U12 takımımız ise Türkiye şampiyonu oldu" ifadelerini kullandı.

Ceren İlayda Araç: "Güreş sadece erkek sporu değil"

Toplumdaki ön yargılara değinen Araç, "Güreş denince akla erkekler geliyor ama kızlarımız da yıllardır bu sporda çok başarılı. Kız-erkek ayırt etmeden her çocuğun güreş yapması gerektiğine inanıyorum. Haziran–Temmuz aylarında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarımız sürüyor" dedi. - ISPARTA