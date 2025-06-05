10 Yaşındaki Arin Vefa, Balkan Şampiyonu Oldu

10 Yaşındaki Arin Vefa, Balkan Şampiyonu Oldu
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 10 yaşındaki Arin Vefa, izlediği bir filmden ilham alarak başladığı karate hayatında Balkan şampiyonluğuna ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kısa sürede önemli başarılar elde eden Arin, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında da başarı kazanmak olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Arin Vefa, izlediği bir filmden etkilenerek başladığı karatede Balkan şampiyonluğuna ulaşmanın sevincini yaşıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce izlediği karate filminden etkilenen Arin Vefa, Viranşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünün karate takımında spora adım attı.

Kısa sürede Türkiye birinciliği elde ederek milli takıma seçilen Arin, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Karadağ'da düzenlenen 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 34 kiloda altın madalya kazandı.

Arin Vefa, AA muhabirine, Balkan şampiyonu olarak ilçesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendi kategorisindeki rakibini yenerek şampiyonluğa ulaştığını belirten Arin, "Hedefim, büyüyünce Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılarak birinci olmak." dedi.

Antrenör Volkan Aydın ise Arin'in yetenekli bir sporcu olduğunu belirterek, "İlerleyen dönemde gençler kategorisine geçtiğinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışacak. İnşallah oralarda da birinci olacak. Bu şekilde devam ederse ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil edecektir." ifadelerini kullandı.

Viranşehir Gençlik ve Spor Müdürü Abdulkerim Özşavlı da şampiyonaya katılan ilçedeki sporcuların 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandığını anlatarak, "Sporcularımız, Türkiye'nin ve Viranşehir'in adını gururla dünyaya duyurdu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Spor
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