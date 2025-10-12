10. Uluslararası Gelibolu Maratonu, Öztan Velipaşalar'ın Zaferiyle Sonuçlandı

Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "10. Uluslararası Gelibolu Maratonu"nu Öztan Velipaşalar kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Turkcell'in desteğiyle "Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılında Omuz Omuza Koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen maratona 27 ülkeden 3 bin 500 sporcu katıldı.

Sporcular; 42, 21, 10 kilometre koşularının yanı sıra 1,915 kilometrelik halk koşusunda mücadele etti.

Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası önünde kurulan başlangıç noktasından ilk önce sporcular çıkış yaptı, ikinci anonsun ardından halk koşusu başladı.

42 kilometrelik maratonu 3 saat 9 dakika 49 saniyeyle Öztan Velipaşalar birinci, 3 saat 16 dakika 21 saniyeyle Stanislav Mişin ikinci, 3 saat 16 dakika 47 saniyeyle Hasan Soyertik üçüncü olarak tamamladı.

21 kilometrelik yarı maratonda erkeklerde 1 saat 17 dakika 57 saniyeyle Ahmet Tek birinci, 1 saat 18 dakika 23 saniyeyle Nuh Aşçı ikinci, 1 saat 19 dakika 6 saniyeyle Gökhan Memiş üçüncü bitirdi.

Aynı mesafede kadınlarda 1 saat 34 dakika 17 saniyeyle Halime Cüce birinci, 1 saat 36 dakika 7 saniyeyle Nebahat Yılmaz ikinci, 1 saat 37 dakika 15 saniyeyle Pelin İzgi üçüncü geldi.

Maratonun 10 kilometre koşusunu erkeklerde 32 dakika 52 saniyeyle Soykan Baykal birinci, 34 dakika 43 saniyeyle Mehmet Uslu ikinci, 34 dakika 59 saniyeyle Andrii Oliinyk üçüncülükle bitirirken, kadınlarda 46 dakika 26 saniyeyle Dilara Baytaroğlu birinci, 49 dakika 11 saniyeyle Reyhan Hüroğlu ikinci, 49 dakika 14 saniyeyle Nilay Boyacıoğlu üçüncü tamamladı.