10. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu

10. Uluslararası Edirne Maratonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Zafer" temasıyla koşuldu.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 800 sporcu mücadele etti.

Maratona Balkan ülkelerinden sporcular da katıldı.

"Her adım bir fidan" kampanyasıyla düzenlenen Selimiye Meydanı'ndaki organizasyon öncesi sporcular, müzik eşliğinde dans ederek ısındı.

Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından saat 07.00'de maratonun startını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ verdi.

Sporcular 21 kilometre ve 10 kilometrelik parkurlarda koşulan maratonda kategorilerine göre Tunca ve Meriç köprüleri, Karaağaç Mahallesi ve Pazarkule Sınır Kapısı'nı geçerek bitiş noktasına geldi.

Sınır kapısının tampon bölgesinde nöbet tutan askerlerin yanından da geçen atletler asker selamı vererek koşuya devam etti.

Mustafa Kemal Atatürk portresi baskılı forması ile koşan bazı atletler ise taşıdığı Türk bayrağıyla bitiş noktasına ulaştı.

Sporculardan Ahmet Sevilmiş de maratonda "Gazze'nin ölümü insanlığın ölümüdür, özgür Filistin" yazılı tişörtüyle koşarak Filistin'e destek verdi.

Maratona katılan tüm atletlere fidan hediye edildi.

Organizasyonda 21 kilometre yarışını kadınlarda 01.52.30'luk dereceyle Senem Pusat, erkeklerde 01.13.05'lik dereceyle Üzeyir Söylemez kazandı.

10 kilometre yarışında ise kadınlarda 43.08'luk derecesiyle Deniz Koyuncu, erkeklerde 34.59 ile Soykan Baykal birinci oldu.

"'Her adım fidan' diyerek koştuk"

21 kilometre yarışını kazanan Üzeyir Söylemez, gazetecilere, Zafer Bayramı coşkusunun maratona yansıdığını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirten Söylemez, "Ayrıca bu koşuyu kahraman itfaiyecilerimize de armağan ediyoruz. Yanan ormanlarımız için 'her adım fidan' diyerek koştuk. Geçen yıl da bu yarışı kazanmıştım. Maraton güzel geçti, herkese teşekkür ediyorum. Edirne parkuru kaliteli, seyri olan eğlenceli bir parkur. Nehirlerin üzerinden sınır kapısından geçerek bitiş noktasına ulaşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da milli atlet Üzeyir Söylemez'i ve tüm sporcuları tebrik etti.

Federasyonun desteğiyle geçen yıl 165 bin kişinin yol yarışlarına katıldığını anlatan Karadağ, "Bu yıl 200 binin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Ana hedefimiz ilk etapta 1 milyonu geçmek." dedi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ ise Zafer Bayramı dolayısıyla sporcuların coşkuyla koştuğunu belirtti.

Öte yandan, 79 yaşındaki Ahmet Poyraz ve 80 yaşındaki Remzi Narlı da gençlere örnek olmak için her yıl yarışlara katıldıklarını anlattı.

Maratonda dereceye giren sporcuların ödüllerini, Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Karadağ, Akdağ, Edirne Baro Başkan Vekili Aygün Ulubey Ergüden verdi.