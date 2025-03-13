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10 Numara Sportif Efeler 09 SFK'da Teknik Direktör Değişikliği

10 Numara Sportif Efeler 09 SFK'da Teknik Direktör Değişikliği
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TFF 3.Lig 3.Grup takımlarından 10 Numara Sportif Efeler 09 SFK, teknik direktörü Nadir Arıkan ile yollarını ayırarak Ömer Kaplan'ı yeniden göreve getirdi. Kaplan, 28 Ocak'ta kulüpten ayrılmıştı.

TFF 3.Lig 3. Grup'ta mücadele eden 10 Numara Sportif Efeler 09 SFK'da teknik direktör Nadir Arıkan ile yollar ayrıldı. Arıkan'ın yerine Ömer Kaplan getirildi. 28 Ocak'ta kulüpten ayrılan Kaplan 43 gün sonra yeniden göreve geri döndü.

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden On numara sportif Efeler 09 SFK'da, 28 Ocak 2025 tarihinde Teknik Direktör Ömer Kaplan'ın yerine yeşil beyazlı kulübün başına geçen teknik direktörü Nadir Arıkan ile yollar ayrıldı. Geçen hafta evinde Osmaniye'ye kaybeden yeşil beyazlılarda hafta başında Teknik direktör Nadir Arıkan ile yollarını ayırmasının ardından 28 Ocak'ta kulüpten ayrılan Ömer Kaplan'ın yerine Nadir Arıkan'ı getiren yeşil beyazlı kulüp, Arıkan'ın ayrılmasından sonra Kaplan ile bir kez daha anlaştı.

Kaplan'ın takımın başına geçtiğini belirten Kulüp yönetimi sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ömer Kaplan ile anlaşmaya varmıştır. Daha önce de takımımıza oyun anlayışıyla önemli katkılar sunan hocamıza ve ekibine hayırlı olsun diyor, sezonun kalan kısmında başarılar diliyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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